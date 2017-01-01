Движение компенсационных маршрутов общественного транспорта из-за закрытия метрополитена на юго-востоке Москвы
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 09:07
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Движение компенсационных маршрутов общественного транспорта из-за закрытия метрополитена на юго-востоке Москвы. Из-за закрытия трёх станций Таганско-Краснопресненской линии метро на Волгоградском и Рязанском проспектах организована временная выделенная полоса общественного транспорта. В районе пересечения Волгоградского проспекта с Ферганским проездом перед въездом на выделенную полосу стоит сотрудник ГИБДД, который помогает водителям и указывает им смещаться левее, за отгородительные пластиковые водоналивные блоки.
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