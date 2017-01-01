Для строительства Кожуховской линии, с 28 октября по 3 ноября временно закрыты 3 станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:47

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Для строительства Кожуховской линии, с 28 октября по 3 ноября временно закрыты 3 станции метро Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Поезда курсируют только до станции «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. Для проезда пассажиров организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году – ориентировочно в мае. Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через 7 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций. Протяженность участка составит 17,2 км. Главное, что Кожуховская линия поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии. Для проезда от станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1, М2 и М3 курсируют в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд.