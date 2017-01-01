Работа компенсационных автобусов на юго-востоке столицы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 11:48

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С 28 октября по 3 ноября на юго-востоке Москвы временно закрыты три станции метро: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Поезда доезжают до станции «Выхино». Фиолетовая ветка метро заработает в обычном режиме 4 ноября в 05:30. Это необходимо для строительства Кожуховской линии, открытие которой запланировано на 2018 год. Новая ветка пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Пассажиры смогут пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро и Третий пересадочный контур. Для удобства на время закрытия станций метро запустили 200 бесплатных компенсационных автобусов по трем маршрутам: M1 от станции «Лермонтовский проспект» до станции «Выхино»; M2 от станции «Жулебино» до станции «Выхино»; M3 от станции «Котельники» до станции «Кузьминки». Интервал движения такой же, как у поездов метро, — 40–50 секунд. В целях экономии времени пассажиров движение всех автобусов — компенсационных, городских и областных — осуществляется по выделенным полосам. Возле станций метро дежурят волонтёры и автофургоны для бесплатной раздачи пассажирам горячего чая.