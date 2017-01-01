Мультипликационное граффити на придомовой электроподстанции

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:15

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Во дворе дома 31 по Волжскому бульваре художники нарасивали на электрической подстанции граффити на тему мультфильма 38 попугаев.