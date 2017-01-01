На улице Зацепский вал скоро появится граффити "Ты в игре"

Автор: Uwis Дата публикации: 14:42

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На улице Зацепский вал скоро появится граффити "Ты в игре". Рисунок создается к предстоящему ЧМ-2018 по футболу.