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На улице Зацепский вал скоро появится граффити "Ты в игре"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:42
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На улице Зацепский вал скоро появится граффити "Ты в игре". Рисунок создается к предстоящему ЧМ-2018 по футболу.

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