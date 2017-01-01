На востоке столицы в столкновении трёх иномарок пострадал один человек

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На шоссе Энтузиастов, напротив дома номер 53 столкнулись три иномарки Mitsubishi, Датсун и Киа. Все автомобили двигались в попутном направлении. По всей вероятности ДТП произошло из-за того, что кто-то из водителей, при съезде с основного шоссе на Дублер, не пропустил другие автомобили И они столкнулись. В ДТП пострадал один человек, его с травмами головы и другими ушибами госпитализировали в больницу. На шоссе энтузиастов в сторону центра затруднено движение.