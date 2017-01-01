Комментарий по теме закрытия южного участка Таганско-Краснопресненской линии от станции «Выхино» до «Котельников»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:37

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Для строительства Кожуховской линии, с 28 октября по 3 ноября временно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда курсируют только до станции «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. Для проезда пассажиров организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году – ориентировочно в мае. Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через 7 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций. Протяженность участка составит 17,2 км. Главное, что Кожуховская линия поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии. Для проезда от станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1, М2 и М3 курсируют в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд. ГУП «Мосгортранс» с 5:00 28 октября выпустил 200 бесплатных компенсационных автобусов для перевозки пассажиров Московского метрополитена на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии с 28 октября по 3 ноября 2017 г. Автобусы будут работать ежедневно с 5:00 до 2:00. Транспорт вышел на три специально организованных маршрута: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» – Метро «Выхино», М2 «Метро «Жулебино» – Метро «Выхино», М3 «Метро «Котельники» – Метро «Кузьминки». Автобусы особо большого класса курсируют по выделенным полосам с интервалами в 40-50 секунд. Проезд на маршрутах М1, М2, М3 – бесплатный. Кроме этого, дополнительные 35 автобусов усилили регулярные маршруты Мосгортранса: №89 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Кузьминки», №177 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Выхино», №279 «6-й микрорайон Жулебина – Хохловка», №669 «2-й микрорайон Жулебина – 1-й микрорайон Жулебина». ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на временные выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта. На всем протяжении выделенных полос установлены комплексы фотовидеофиксации. Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию; Евгений Михайлов - генеральный директор ГУП «Мосгортранс»; Вадим Юрьев - руководитель ГКУ ЦОДД; Евгений Ефремов - заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве; Максим Дьяконов - исполнительный директор ЦППК.

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195755

Для строительства Кожуховской линии, с 28 октября по 3 ноября временно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Поезда курсируют только до станции «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. Для проезда пассажиров организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта.Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой запланировано на 2018 год. При строительстве столь серьезного объекта необходимо временное прекращение движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии. Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году – ориентировочно в мае.Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через 7 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций. Протяженность участка составит 17,2 км. Главное, что Кожуховская линия поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии.Для проезда от станций «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1, М2 и М3 курсируют в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд.ГУП «Мосгортранс» с 5:00 28 октября выпустил 200 бесплатных компенсационных автобусов для перевозки пассажиров Московского метрополитена на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии с 28 октября по 3 ноября 2017 г.Автобусы будут работать ежедневно с 5:00 до 2:00. Транспорт вышел на три специально организованных маршрута: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» – Метро «Выхино», М2 «Метро «Жулебино» – Метро «Выхино», М3 «Метро «Котельники» – Метро «Кузьминки».Автобусы особо большого класса курсируют по выделенным полосам с интервалами в 40-50 секунд. Проезд на маршрутах М1, М2, М3 – бесплатный. Кроме этого, дополнительные 35 автобусов усилили регулярные маршруты Мосгортранса: №89 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Кузьминки», №177 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Выхино», №279 «6-й микрорайон Жулебина – Хохловка», №669 «2-й микрорайон Жулебина – 1-й микрорайон Жулебина».ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на временные выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта. На всем протяжении выделенных полос установлены комплексы фотовидеофиксации.Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию;Евгений Михайлов - генеральный директор ГУП «Мосгортранс»;Вадим Юрьев - руководитель ГКУ ЦОДД;Евгений Ефремов - заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве;Максим Дьяконов - исполнительный директор ЦППК.