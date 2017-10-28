Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 16:15
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- 73
28 октября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире на 5 этаже пятиэтажного газифицированного дома по адресу: улица Малышева, д. № 3, корпус 3. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарные расчёты. Была произведена частичная эвакуация жильцов подъезда. При проведении разведки из квартиры был спасён один человек и передан медикам. Пострадавшую женщину госпитализировали в одну из ГКБ. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, пожар был локализован, а затем ликвидирован. Площадь пожара и причины выясняются.
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