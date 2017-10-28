Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:15

73

73 1

28 октября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в квартире на 5 этаже пятиэтажного газифицированного дома по адресу: улица Малышева, д. № 3, корпус 3. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарные расчёты. Была произведена частичная эвакуация жильцов подъезда. При проведении разведки из квартиры был спасён один человек и передан медикам. Пострадавшую женщину госпитализировали в одну из ГКБ. Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных, пожар был локализован, а затем ликвидирован. Площадь пожара и причины выясняются.