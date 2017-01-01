Зимнее дыхание осени в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:30

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Не смотря на легкое потепление в городе зимнее дыхание осени очень остро ощущается. В парках лежит снег и одновременно еще остаются осенние краски.