Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Природные пожары в Дальнегорске Приморского края

Природные пожары в Дальнегорске Приморского края

Автор:
ASPRUDA
Дата публикации:
16:49
  • 21
  • 0

Сильные пожары. Очень тёплая сухая осень.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

64 0
27.10 13:04 | Mikhail Shilnikov
"Страшно переезжать": в Приморье железнодорожный переезд находится в неисправном состоянии
154 0
31.07 15:44 | mreportertv
Самолет упал на трассу "Лос-Анджелес - Сан-Диего" в США и загорелся
122 1
14.08 11:49 | Vilenskii
Горит тундра
106 1
01.12.2016 11:25 | ASPRUDA
Последствие сильного снегопада прошедшего в Приморском крае