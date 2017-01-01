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Главная  /  Репортажи  /  В Печатниках открыли памятник фронтовой медсестре

В Печатниках открыли памятник фронтовой медсестре

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:32
  • 22
  • 2

В Печатниках открыли памятник фронтовой медсестре.

  • 22
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    17:33
    В очередной раз напоминаю, что вертикальные фото не нужно грузить.
  • Artem_077
    18:34
    8-й Айфон купил, мозги не купил)))
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