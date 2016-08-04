Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пассажирам, ожидающим автобусов у станций метро "Выхино" и "Кузьминки", раздают бесплатный чай

Пассажирам, ожидающим автобусов у станций метро "Выхино" и "Кузьминки", раздают бесплатный чай

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:39
  • 23
  • 0

Пассажирам, ожидающим автобусов у станций метро "Выхино" и "Кузьминки", раздают бесплатный чай.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
20:00 | Sargo
Общенациональный монумент «Стена скорби»
58 1
15:37 | Гринфельд Павел
Комментарий по теме закрытия южного участка Таганско-Краснопресненской линии от станции «Выхино» до «Котельников»
115 0
04.08.2016 15:46 | Pavel.Raje
Кипяток течёт из-под крана в одной из квартир в Перми