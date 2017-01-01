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Общенациональный монумент «Стена скорби»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:00
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В Москве готовятся к открытию общенационального монумента «Стена скорби».

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