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На западе Москвы в Кунцеве эвакуировали сразу два торговых центра

Автор:
leonidpro
Дата публикации:
22:33
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Около 18:30 был экстренно эвакуирован торговый центр "Трамплин" около метро Молодёжная, на место прибыли полицейские-кинологи с собакой и наряды пожарных, от сотрудников ТЦ стало известно, что поступила информации о наличии в здании взрывного устройства. Одновременно с этим проводилась эвакуация МФК "Кунцево плаза", находящегося буквально в 300 метрах от ТЦ "Кунцево плаза". Движение по ул. Ярцевская не перекрывалось, но отмечалось небольшое затруднение.

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