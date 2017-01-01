На западе Москвы в Кунцеве эвакуировали сразу два торговых центра
- Автор:
- leonidpro
- Дата публикации:
- 22:33
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Около 18:30 был экстренно эвакуирован торговый центр "Трамплин" около метро Молодёжная, на место прибыли полицейские-кинологи с собакой и наряды пожарных, от сотрудников ТЦ стало известно, что поступила информации о наличии в здании взрывного устройства. Одновременно с этим проводилась эвакуация МФК "Кунцево плаза", находящегося буквально в 300 метрах от ТЦ "Кунцево плаза". Движение по ул. Ярцевская не перекрывалось, но отмечалось небольшое затруднение.
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