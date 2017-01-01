"Экологичный" завод на берегу реки Волги в Тверской области

Автор: Vnuki Дата публикации: 15:15

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На берегу реки Волги, близ деревни Савельево, расположен уж очень "Экологичный" завод по обжигу извести, который загрязняет окружающую среду.