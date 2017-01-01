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Смог над Челябинском

Автор:
AlexSTV
Дата публикации:
15:15
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НМУ Челябинск. У нас теперь хорошая погода - это почти всегда Неблагобриятные Метеорологические Условия.

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Комментарии (0)

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