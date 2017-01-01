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Снег и дождь в Магадане

Автор:
Roksana
Дата публикации:
10:35
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Непогода в Магадане. Как всегда залило улицу Кольцевая. Мини-развлечение для автомобилистов.

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