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В столице пасмурно и тепло

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:36
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В столице пасмурно, временами идет мелкий дождь. Воздух прогрелся до +3С. Днем синоптики ожидают сильных дождей.

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