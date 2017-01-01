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Сильный потоп в Зеленоградске

Автор:
Мария Потолки
Дата публикации:
10:47
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Поселок затоплен полностью. Ул Живописная. Дети в школу на лодках...

  • 23
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Комментарии (0)

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