Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ураган в Турции

Ураган в Турции

Автор:
dmx-80
Дата публикации:
15:10
  • 16
  • 0

Ураган в Сиде. Дует сильный ветер и идут ливни.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:55 | LaimeLaim
В столице на деревьях начали набухать почки
57 2
19.10 00:56 | Sargo
Ночной ливень на северо-востоке столицы
38 0
24.10 16:28 | 1234567891011
Сильный шторм обрушился в городе Бари в Италии
48 0
17.10 14:35 | mreportertv
В Ирландии шторм "Офелия" привёл к разрушениям и жертвам
166 0
25.10 11:44 | Аноним
Водитель уснул за рулём и устроил в ДТП в Турции (ВИДЕО)