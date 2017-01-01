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Магадан топит после ливней

Автор:
pronard
Дата публикации:
15:10
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После снежного циклон резко потеплело. Улицы города подтопило.

  • 17
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Комментарии (0)

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