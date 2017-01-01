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В Омске сгорел грузовой автомобиль

Автор:
Artem.bolotin
Дата публикации:
15:10
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В Омске во время движения загорелся грузовик. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

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