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В столице на деревьях начали набухать почки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:55
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Из-за резких перепадов температур природа ошиблась какое сейчас время года и на деревьях стали набухать почки.

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