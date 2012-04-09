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Гамбург отмечает столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции (фото)

Автор:
vl4dimir
Дата публикации:
00:52
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Будни портового города Гамбург. Сегодня он отмечает столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции.

  • 9
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