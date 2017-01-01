На городские информтабло выведена актуальная информация об ограничении движения на юго-востоке Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:51

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С 28 октября по 3 ноября на юго-востоке Москвы закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии метро: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Чтобы не создавать неудобства пассажирам, на дорогах введены временные выделенные полосы для общественного транспорта. На информационные табло города выведена актуальная информация об ограничении движения для автомобилистов в районе Выхино-Жулебино. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям в эти дни пользоваться общественным транспортом для передвижения по району либо спланировать поездки так, чтобы не застрять в час пик. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращение – после окончания вечернего часа пик – 21:30.