В парке «Сокольники» прошел единственный в России официальный забег в поддержку спортсменов-инвалидов

Автор: Uwis Дата публикации: 21:26

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В парке «Сокольники» прошел единственный в России официальный забег в поддержку спортсменов-инвалидов под общим названием «Паралимпийский сезон», в котором приняли участие более 400 человек. В забеге приняли участие как здоровые спортсмены-любители, так и более 80 параатлетов с разными группами инвалидности. Все спортсмены-инвалиды принимали участие в соревнованиях абсолютно бесплатно. В рамках программы состоялись детские забеги на 500 м и 1 км, взрослые дистанции на 5, 10 и 21 км, был дан старт на 3 км для представителей СМИ.