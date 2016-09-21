Носители традиций гончарства обменялись секретами мастерства в Старом Осколе

Автор: Stalker Дата публикации: 21:56

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195812

Старооскольская глиняная игрушка - признанный российский бренд, зиждящийся на традициях древних мастеров. Случайные находки в местах бытования промыслов говорят о том, что славяне и населявшие их племена владели военными и мирными профессиями. Горны одинаково применялись как для выплавки металла, так и обжига глины. Об этом свидетельствуют неединичные артефакты. Ремёсла, почти позабытые в России с середины прошлого века, получили шанс на Возрождение!В Старооскольском городском Доме ремёсел состоялся семинар Курских и Белгородских работников культуры, хранителей традиций и воспитанников Суджанского техникума искусств. Они обсудили вопросы применения технологий в обжиге глиняных изделий, подготовки кадров и стали свидетеля необычного зрелища. Перед их глазами была символически воссоздана глиняная скульптура, в масштабе 1:40 повторяющая форму и пропорции знаменитой Старооскольской посадской игрушки-барыни. Процедура обжига изделия из шамотной глины на открытом воздухе заняла больше 12 часов! Сама детская глиняная игрушка с полутородесятком разновидностей фигур и сюжетов давно стала предметом коллекционирования. Во многом запрос со стороны ценителей и научных работников определяют сегодня будущее развитие забытого гончарного ремесла. Наталья Никишина, директор Дома ремесел (г. Старый Оскол) и известный исследователь, знаток гончарства, обладатель премии "Душа России" Юрий Спесивцев (г. Курск) дали свою оценку прошедшему этому культурному событию.Россия, Белгородская область, Старый Оскол, Казацкая гора