Пожар произошел в ресторане на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:01

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Загорелся вентиляционный короб в ресторане "Нальчик" на улице Удальцова. Пожар начался на первом этаже. За короткое время огонь по вентиляции ушел на крышу. Персонал ресторана стал действовать оперативно. В первую очередь сотрудники вывели на улицу 15 человек посетителей, следом за этим начали звонить в пожарную охрану и тушить вентиляционный короб огнетушителями. Благодаря слаженным действиям сотрудников распространение огня было остановлено. Прибывшие пожарные отключили электроэнергию, проникли в сам ресторан и на кровлю, куда подали водяные стволы для проливки. Всего в тушении пожара участвовало 10 пожарно-спасательных подразделений, движение транспорта на время ликвидации возгорания по улице Удальцова было серьезно затруднено. Пострадавших на пожаре нет. В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России по г. Москве устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с мангалом.