Девушка, избившая кота на видео, уехала на дачу

Автор: reporterA94 Дата публикации: 29.10 23:08

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195816

Десятки людей стали очевидцами жестокого обращения в онлайн-трансляции социальной Сети "ВКонтакте", где девушка сначала общалась со своими знакомыми и друзьями, поглаживая кота. Кот, в свою очередь, решил уйти, но та не стала отпускать животное, а начала его сдерживать и покусывать хвост. Коту, соответственно, такое не понравилось и он стал сильнее вырываться, царапая при этом саму хозяйку, выражая своё недовольство, а затем и боль. Вдруг, девушка взяла кота на руки и начала его лупить по задней части тела, говоря ему, чтобы он замолчал. После нескольких сильных ударов, девушка поднялась и швырнула кота в стену.Организация "Зооправо" сообщила, что котёнка у Светланы забрали. У него диагностировано сотрясение мозга, гематомы по телу, нарушено мочеиспускание. По словам врача, туловище котенка представляет собой один большой синяк.На сегодняшний день уже тысячи возмущённых жестоким поступком 21-летней живодёрки из района Отрадное хотят наказать её.В подъезде, где проживает Светлана, нашлись и те, кто встали на её защиту. Но большинство жильцов говорят о ней, как об алкашке, которая любит выпить с друзьями и где-нибудь потусить.