Девушка, избившая кота на видео, уехала на дачу
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 29.10 23:08
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Организация "Зооправо" сообщила, что котёнка у Светланы забрали. У него диагностировано сотрясение мозга, гематомы по телу, нарушено мочеиспускание. По словам врача, туловище котенка представляет собой один большой синяк.
На сегодняшний день уже тысячи возмущённых жестоким поступком 21-летней живодёрки из района Отрадное хотят наказать её.
В подъезде, где проживает Светлана, нашлись и те, кто встали на её защиту. Но большинство жильцов говорят о ней, как об алкашке, которая любит выпить с друзьями и где-нибудь потусить.
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