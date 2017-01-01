Дорога во дворе в центре Твери
- Автор:
- olga.galkina
- Дата публикации:
- 29.10 23:16
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Это безобразие во дворе творится уже почти месяц. Асфальт сняли по инициативе администрации в рамках программы по благоустройству Твери. Скользкая грязь и куски сломанного асфальта не дают подойти к подъезду. Несколько человек уже попадали в лужи. Возмущенные жители боятся наступления гололеда. Администрация разъясняет всем звонящим, что пока не снимут асфальт во всех остальных дворах, асфальт класть не начнут.Россия, Тверь, проспект Чайковского, дом 6, корпус 2
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