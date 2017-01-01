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Главная  /  Репортажи  /  На северо-востоке Москвы проводятся работы по герметизации межпанельных швов

На северо-востоке Москвы проводятся работы по герметизации межпанельных швов

Автор:
Uwis
Дата публикации:
29.10 23:47
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На северо-востоке Москвы в преддверии зимы на фасадах отдельных домов проводятся работы по герметизации межпанельных швов.

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