На северо-востоке Москвы проводятся работы по герметизации межпанельных швов

Автор: Uwis Дата публикации: 29.10 23:47

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На северо-востоке Москвы в преддверии зимы на фасадах отдельных домов проводятся работы по герметизации межпанельных швов.