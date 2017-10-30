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Поджоги автомобилей в Воронеже

Автор:
Игорь Севский
Дата публикации:
04:09
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30.10.2017 г. В одном из кварталов города Воронежа сгорело сразу несколько машин. Сначала загорелась одна иномарка, через некоторое время в огне было уже 2 автомобиля. Обе машины сгорели до металлического остова и вряд ли подлежат ремонту. Появилась информация, что не только 2 авто сгорели. Неподалёку также был подожжен автомобиль. Вероятной причиной поджога может быть открытая, недавно выстроенная автомобильная стоянка, которая дико нуждается в постояльцах, так как люди не очень стремятся приобретать парковочное место.

Россия, Воронеж, Центральный район, жилой массив Олимпийский, 3

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