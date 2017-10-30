Поджоги автомобилей в Воронеже

Автор: Игорь Севский Дата публикации: 04:09

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30.10.2017 г. В одном из кварталов города Воронежа сгорело сразу несколько машин. Сначала загорелась одна иномарка, через некоторое время в огне было уже 2 автомобиля. Обе машины сгорели до металлического остова и вряд ли подлежат ремонту. Появилась информация, что не только 2 авто сгорели. Неподалёку также был подожжен автомобиль. Вероятной причиной поджога может быть открытая, недавно выстроенная автомобильная стоянка, которая дико нуждается в постояльцах, так как люди не очень стремятся приобретать парковочное место.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195822

Россия, Воронеж, Центральный район, жилой массив Олимпийский, 3