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Главная  /  Репортажи  /  ДТП с участием двух иномарок произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве

ДТП с участием двух иномарок произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:28
  • 57
  • 1

ДТП с участием двух иномарок на Алтуфьевском шоссе, напротив дома №32.

  • 57
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    07:04
    Темный авто: HYUNDAI GENESIS, цена примерно 2,5 миллиона рублей.
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