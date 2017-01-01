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Главная  /  Репортажи  /  На Щёлковском шоссе в Москве сломался светофор

На Щёлковском шоссе в Москве сломался светофор

Автор:
Ragim1979
Дата публикации:
09:03
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"Неисправный" светофор обнаружили столичные автомобилисты в понедельник утром.

По словам мобильного репортёра, "взбесившийся" сигнальный фонарь замечен в районе Щёлковского шоссе, на пересечении 13-ой Парковой и Чусовской улицы. Как видно на кадрах, светофор мигает только жёлтым светом.

В таком состоянии электрический фонарь был замечен в понедельник утром. Поэтому некоторые пользователи Сети отмечают, что светофор попросту мог работать в "ночном" режиме. Считается, что в эти часы количество автомобилей существенно меньше, чем в дневное время. В связи с этим останавливать их на каждом перекрестке или перед каждым пешеходным переходом может быть нецелесообразным.
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