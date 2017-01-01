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Ветреное и дождливое утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09:59
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В столице настолько пасмурно, что темно как вечером. Периодически идёт дождь, сильные порывы ветра срывают листву.

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