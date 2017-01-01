Очереди и нарушение ПДД: москвичи недовольны обстановкой у штрафстоянки на Нижней Красносельской
- Автор:
- Moralist
- Дата публикации:
- 14:46
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- 27
"Вчера имел счастье впервые узнать, что такое "вернуть авто со штраф стоянки". На улице холод и ветер, а оформление документов проходит в будке, перед въездом. Люди мерзнут на улице больше часа. Но бравым сотрудникам ГИБДД наплевать. Полицейский, работающий и оформляющий акты, а также поднимающий шлагбаум, постоянно отлучался на перекуры и т.п. Люди мерзли на улице, в среднем, по часу.
Но больше всего удитвили три неправильно припаркованные автомобиля, прямо перед въездом. Просто шикарно!" - пишет автор видео.
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