Минералогический музей в Старом Осколе пополнился экспонатом от Мобильного репортера

Автор: Stalker Дата публикации: 10:12

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В Старом Осколе в рамках проведения Дня открытых дверей в институте РГГРИ прошла церемония вручения необычного сувенира - коллекции минералов, завоеванных в Калининграде одним из участников всероссийского конкурса "Мобильный репортер". Шкатулка с восьмью ячейками содержала образцы соли и других полезных ископаемых, добытых компанией "К-Поташ" на Нивенском месторождении под Калининградом. "В специализированном учебном заведении эта небольшая коллекция будет наиболее востребована", - мнение дарителя. Известное в бывшем Советском Союзе как ГРТ им. Малышева, это учебное заведение сегодня называется Геологоразведочный институт. В своем составе имеет Геологический музей, содержащий более 6 тысяч экземпляров редких полезных ископаемых, добытых по всему миру. Теперь это учебное заведение в свои фонды получило еще один символический элемент, который можно назвать как "Репортерий", или звучать как пожелание "MoRe" (что вольно переводится как "больше хороших репортажей!). Директор Старооскольского филиала вуза Семен Иванович Двоеглазов заверил, что подарок от Мобильного репортера станет ценным наглядным экспонатом. А победа жителя Старого Оскола в престижном конкурсе "Мобильный репортер года-2017" станет для многих студентов института примером покорения вершин и успешного сотрудничества со СМИ.