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В московском метро начали продавать кольца с функцией карты "Тройка"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10:59
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Москвичи могут приобрести керамические кольца с функцией карты «Тройка» на станции метро «Пушкинская».

  • 29
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