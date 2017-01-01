Массовое ДТП произошло на трассе М4 "Дон" под Кущёвской (ВИДЕО)

Автор: CaptainProblema Дата публикации: 11:21

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98 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195838

Фура, два автомобиля и грузовик не поделили дорогу в Краснодарском крае.Авария произошла в понедельник утром на трассе М4 "Дон", перед станицей Кущёвская. Как видно на кадрах, в результате столкновения автофургон развернуло буквально на 180 градусов, он врезался в отбойник. Под грузовиком оказалась подмята легковая машина. Чуть дальше с помятым бампером стоял чёрный внедорожник.Последствия аварии запечатлел на видео мобильный репортёр. По словам очевидца, в результате ДТП есть пострадавшие.