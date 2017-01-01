Адлер затопило после сильного дождя (ВИДЕО)
- Автор:
- vkontakte37715611
- Дата публикации:
- 11:33
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По словам автомобилиста, ливень прошёл в Адлере в понедельник утром. Из-за непогоды многие улицы Адлера ушли под воду. "Сейчас некоторые участки дороги затоплены," - пишет автор видео.
При этом, преодолеть огромные - как в ширину, так и в глубину - лужи, как видно на кадрах, удалось не всем автомобилям. Некоторые легковушки остались в водяном плену.
Напомним, что утром в некоторых районах Сочи наблюдались сильный дождь, ураганный ветер, а также резкое снижение видимости на улицах города.
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