Ремонт дорог "по-русски" возмутил жителей Уфы (ВИДЕО)

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195844

Ямочный ремонт возмутил жителей Уфы.Мобильный репортёр стал очевидцем того, как рабочие черпали лопатами строительную смесь и сбрасывали её с высоты грузовика на дороги в ямы. "Им сказали, они, наверное, и кидают," - предполагает автор видео. Внизу асфальт принимали другие люди в оранжевых жилетах, которые, судя по видео, с помощью тех же лопат разравнивали смесь. "Вот такой ремонт дорог по-русски," - заключает мобильный репортёр.По словам автомобилиста, кадры сделаны в понедельник утром на улице Российской.