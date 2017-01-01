Ремонт дорог "по-русски" возмутил жителей Уфы (ВИДЕО)
- Автор:
- Aleksandr-Ufa
- Дата публикации:
- 12:53
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Ямочный ремонт возмутил жителей Уфы.
Мобильный репортёр стал очевидцем того, как рабочие черпали лопатами строительную смесь и сбрасывали её с высоты грузовика на дороги в ямы. "Им сказали, они, наверное, и кидают," - предполагает автор видео. Внизу асфальт принимали другие люди в оранжевых жилетах, которые, судя по видео, с помощью тех же лопат разравнивали смесь. "Вот такой ремонт дорог по-русски," - заключает мобильный репортёр.
По словам автомобилиста, кадры сделаны в понедельник утром на улице Российской.
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