Нижневартовского "Винни-Пуха" вытянули из окна при помощи КамАЗа
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:46
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Умного кролика рядом не оказалось. Зато оказались рабочие и лесничие. Сообщается, что сначала косолапому вкололи дозу снотворного. Ну а когда оно подействовало, к лапам лесного гостя привязали трос. И с помощью, ни много ни мало, КамАза вытянули из ловушки.
Действовали максимально осторожно - так что мишка не поранился. И вскоре вернулся в естественную среду обитания.
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