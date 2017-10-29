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Главная  /  Репортажи  /  Нижневартовского "Винни-Пуха" вытянули из окна при помощи КамАЗа

Нижневартовского "Винни-Пуха" вытянули из окна при помощи КамАЗа

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:46
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Комичное видео сняли под Нижневартовском. Там - спасали медведя, который попытался залезть в строительный вагончик через окно. И застрял там - прямо как Винни-Пух.

Умного кролика рядом не оказалось. Зато оказались рабочие и лесничие. Сообщается, что сначала косолапому вкололи дозу снотворного. Ну а когда оно подействовало, к лапам лесного гостя привязали трос. И с помощью, ни много ни мало, КамАза вытянули из ловушки.

Действовали максимально осторожно - так что мишка не поранился. И вскоре вернулся в естественную среду обитания.
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