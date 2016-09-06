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Ход строительства ЦКАД в Подмосковье в районе трассы М4 "Дон"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:37
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В Московской области продолжается строительство первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от развязки трассы М-4 «Дон» (51-й км) с Каширским шоссе в сторону запада, вдоль трассы А-107 («малая бетонка»).

Строители возвели опоры будущей дороги, кое-где уже начали устанавливать металлические конструкции – каркас будущей дороги.

ЦКАД будет состоять из 5 участков. Общая длина магистрали составит чуть более 520 км. На ней будет от 4 до 8 полос и она пройдёт в 25-65 километрах от МКАД.

Москве ЦКАД поможет тем, что оттянет на себя часть транзитного и большегрузного потока с МКАД и обеспечит связность присоединённых территорий с Московской областью. Более того, это позволит в некоторой степени избавить Москву от её нынешней роли всероссийского грузораспределительного центра, перехватив грузы для других регионов на дальних подступах с пересортировкой и отправкой по регионам. И то, и другое – мощное средство борьбы с московскими пробками.

Московской области ЦКАД будет ещё более полезна. Прежде всего, она обязана разгрузить от транзита «малую бетонку» А-107 и западный участок «большой бетонки», а также «головные» участки радиальных магистралей между МКАД и ЦКАД.

Почти все участки ЦКАД будут платными. Ориентировочная стоимость проезда: 100 км – 200 рублей.
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