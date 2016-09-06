Ход строительства ЦКАД в Подмосковье в районе трассы М4 "Дон"
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 13:37
-
- 18
Строители возвели опоры будущей дороги, кое-где уже начали устанавливать металлические конструкции – каркас будущей дороги.
ЦКАД будет состоять из 5 участков. Общая длина магистрали составит чуть более 520 км. На ней будет от 4 до 8 полос и она пройдёт в 25-65 километрах от МКАД.
Москве ЦКАД поможет тем, что оттянет на себя часть транзитного и большегрузного потока с МКАД и обеспечит связность присоединённых территорий с Московской областью. Более того, это позволит в некоторой степени избавить Москву от её нынешней роли всероссийского грузораспределительного центра, перехватив грузы для других регионов на дальних подступах с пересортировкой и отправкой по регионам. И то, и другое – мощное средство борьбы с московскими пробками.
Московской области ЦКАД будет ещё более полезна. Прежде всего, она обязана разгрузить от транзита «малую бетонку» А-107 и западный участок «большой бетонки», а также «головные» участки радиальных магистралей между МКАД и ЦКАД.
Почти все участки ЦКАД будут платными. Ориентировочная стоимость проезда: 100 км – 200 рублей.
- 18
Комментарии (0)