Полёт Су-30СМ опубликовало в Сети Минобороны РФ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:10
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На официальном YouTube-канале ведомства появилась запись полёта Су-30СМ - многоцелевого истребителя поколения “четыре плюс”. Настолько манёвренного, что он, как сообщается, способен выполнять не только боевые задачи, но и фигуры высшего пилотажа во всём их разнообразии. Что и продемонстрировали наши лётчики - из авиагруппы “Соколы России”. Тут и мёртвая петля, и колокол - и групповые трюки.
Блогеры оценили ролик по достоинству. Меньше чем за сутки его посмотрели более четырёхсот тысяч человек. Комментарии - самые восторженные.
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