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Главная  /  Репортажи  /  Полёт Су-30СМ опубликовало в Сети Минобороны РФ

Полёт Су-30СМ опубликовало в Сети Минобороны РФ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:10
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Уникальные кадры от российского Министерства обороны.

На официальном YouTube-канале ведомства появилась запись полёта Су-30СМ - многоцелевого истребителя поколения “четыре плюс”. Настолько манёвренного, что он, как сообщается, способен выполнять не только боевые задачи, но и фигуры высшего пилотажа во всём их разнообразии. Что и продемонстрировали наши лётчики - из авиагруппы “Соколы России”. Тут и мёртвая петля, и колокол - и групповые трюки.

Блогеры оценили ролик по достоинству. Меньше чем за сутки его посмотрели более четырёхсот тысяч человек. Комментарии - самые восторженные.
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