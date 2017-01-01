В Сочи пьяный лихач уходил от полиции и устроил ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:19
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Это - про сочинского водителя, который на своём ВАЗе выскочил навстречу свадебному кортежу. Сумел лишь каким-то чудом избежать лобового столкновения с машиной, где находились молодожёны. В то время как другие, судя по видео, задел по касательной.
В итоге - обошлось без пострадавших. Хотя настроение празднующим мужчина явно испортил. Как сообщается, был сильно пьян. А безумную погоню устроил в попытке избежать штрафа.
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