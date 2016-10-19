Вандалы в Измайлово разгромили стенды на аллее ветеранов

Автор: denis947 Дата публикации: 14:31

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По имеющейся информации, двое выходцев из Средней Азии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, разломали стенды на Измайловском бульваре, посвященные памяти Великой Отечественной войны, ветеранов и труженников тыла. В результате этих действий 15 стендов аллеи ветеранов были разрушены и повалены на землю, изображения вырваны и раскиданы по бульвару. Вандалы были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления, так как покинуть его им не удалось — будучи в сильном подпитии, дебоширы уснули на бульваре. В настоящее время нарушители задержаны до выяснения обстоятельств и принятия дальнейших мер в рамках УК РФ.