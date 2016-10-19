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Главная  /  Репортажи  /  Вандалы в Измайлово разгромили стенды на аллее ветеранов

Вандалы в Измайлово разгромили стенды на аллее ветеранов

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:31
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По имеющейся информации, двое выходцев из Средней Азии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, разломали стенды на Измайловском бульваре, посвященные памяти Великой Отечественной войны, ветеранов и труженников тыла. В результате этих действий 15 стендов аллеи ветеранов были разрушены и повалены на землю, изображения вырваны и раскиданы по бульвару. Вандалы были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления, так как покинуть его им не удалось — будучи в сильном подпитии, дебоширы уснули на бульваре. В настоящее время нарушители задержаны до выяснения обстоятельств и принятия дальнейших мер в рамках УК РФ.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    15:12
    Только это было 20-го октября.
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