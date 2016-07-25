В Омске поведение медсестры возмутило пациентов травмпункта
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:37
-
- 28
В объектив камеры - попала медсестра одного из местных травмпунктов. Которая, как видно, вела себя странно. Падала, а поднимаясь - с трудом держалась на ногах и держалась за стену. На попытки посетителей заговорить с ней - не реагировала.
Юзеры - поспешили обвинить женщину в пьянстве. А то и в употреблении наркотиков. Однако в том же Минздраве, как сообщается, допустили, что ей - могло стать плохо прямо на рабочем месте. И призвали не торопиться с выводами.
- 28
Комментарии (0)