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В Омске поведение медсестры возмутило пациентов травмпункта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:37
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С героиней этого ролика - сегодня будет разбираться омский Минздрав. Возможно, подключатся и правоохранители.

В объектив камеры - попала медсестра одного из местных травмпунктов. Которая, как видно, вела себя странно. Падала, а поднимаясь - с трудом держалась на ногах и держалась за стену. На попытки посетителей заговорить с ней - не реагировала.

Юзеры - поспешили обвинить женщину в пьянстве. А то и в употреблении наркотиков. Однако в том же Минздраве, как сообщается, допустили, что ей - могло стать плохо прямо на рабочем месте. И призвали не торопиться с выводами.

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