Побережье Уэльса атаковали осьминоги
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:03
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По свидетельствам очевидцев, морские обидатеи выбрасывались не берег в течение трех дней. Ничего подобного здесь раньше не видели. Сообщается, что зоологи обеспокоены таким поведением осьминогов. Этот вид обитает на глубине около 100 метров. И судя по всему, раз моллюски оказались на берегу, с ними не все в порядке.
Ученые предполагают, что причиной такого явления может быть шторм, а также понижение атмосферного давления.
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