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Побережье Уэльса атаковали осьминоги

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:03
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Жители побережья Уэльса рассказывают о десятках осьминогов, которые ползают по песку. И снимают вот такие кадры.

По свидетельствам очевидцев, морские обидатеи выбрасывались не берег в течение трех дней. Ничего подобного здесь раньше не видели. Сообщается, что зоологи обеспокоены таким поведением осьминогов. Этот вид обитает на глубине около 100 метров. И судя по всему, раз моллюски оказались на берегу, с ними не все в порядке.

Ученые предполагают, что причиной такого явления может быть шторм, а также понижение атмосферного давления.
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