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Главная  /  Репортажи  /  Самолёт едва не разбился во время посадки из-за шторма "Георварт"

Самолёт едва не разбился во время посадки из-за шторма "Георварт"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:24
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Пассажирский самолет польской авиакомпании едва не разбился в аэропорту Зальцбурга из-за урагана “Георварт”.

Штормовой ветер раскачивал лайнер, из-за мощных порывов во время захода на посадку его крылья едва не задевали землю. Как пишут люди, которые в тот момент находились на борту, всем было очень-очень страшно. Самолет, как видно на кадрах, уже коснулся шасси бетонной полосы, однако из-за сильного бокового ветра не смог завершить маневр - командир экипажа понял, что надо срочно взлетать, иначе лайнер разобьется. Что и было сделано в ту же секунду.

На второй заход экипаж идти не рискнул. Сообщается, что диспетчеры направили борт в аэропорт австрийского города Линц, где он благополучно приземлился.
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