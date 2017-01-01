Самолёт едва не разбился во время посадки из-за шторма "Георварт"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:24
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Штормовой ветер раскачивал лайнер, из-за мощных порывов во время захода на посадку его крылья едва не задевали землю. Как пишут люди, которые в тот момент находились на борту, всем было очень-очень страшно. Самолет, как видно на кадрах, уже коснулся шасси бетонной полосы, однако из-за сильного бокового ветра не смог завершить маневр - командир экипажа понял, что надо срочно взлетать, иначе лайнер разобьется. Что и было сделано в ту же секунду.
На второй заход экипаж идти не рискнул. Сообщается, что диспетчеры направили борт в аэропорт австрийского города Линц, где он благополучно приземлился.
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