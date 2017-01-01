Десятилетний ребёнок умчался на машине родителей на скорости 160 км/ч
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:37
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Сообщается, что 10 летний мальчик уехал на машине своих родителей. И его маме пришлось обратиться в полицию - чтобы ребенка остановили. Уходя от преследования правоохранителей, мальчик разгонялся до 160 километров в час. Один из полицейских отметил позже, что он был удивлен, насколько хорошо ребенок водит машину - при том, что рост хулигана - около метра.
В итоге после часа погони, мальчика удалось остановить: когда он съехал в кювет, а затем пытался вернуться на трассу. Правда, для этого, как видно на кадрах, пришлось немного помять машину. Но сам ребенок не пострадал.
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