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Главная  /  Репортажи  /  Десятилетний ребёнок умчался на машине родителей на скорости 160 км/ч

Десятилетний ребёнок умчался на машине родителей на скорости 160 км/ч

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:37
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Юный угонщик доставил немало хлопот американской полиции.

Сообщается, что 10 летний мальчик уехал на машине своих родителей. И его маме пришлось обратиться в полицию - чтобы ребенка остановили. Уходя от преследования правоохранителей, мальчик разгонялся до 160 километров в час. Один из полицейских отметил позже, что он был удивлен, насколько хорошо ребенок водит машину - при том, что рост хулигана - около метра.

В итоге после часа погони, мальчика удалось остановить: когда он съехал в кювет, а затем пытался вернуться на трассу. Правда, для этого, как видно на кадрах, пришлось немного помять машину. Но сам ребенок не пострадал.

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